Росгвардия Башкирии о ЧП в школе: сигнал «тревога» был подан своевременно

Росгвардия Башкирии в связи с событиями в СОШ № 1 г. Стерлитамака сообщила, что образовательное учреждение оборудовано кнопкой тревожной сигнализации и охраняется ЧОП.

«По первичной оценке специалистов лицензионно — разрешительной работы управления Росгвардии, сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал “Тревога” был подан своевременно», — сообщили в пресс-службе ведомства.