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11:44 (мск), источник: АиФ Уфа

Росгвардия Башкирии о ЧП в школе: сигнал «тревога» был подан своевременно

Также, школа охраняется ЧОП.

Росгвардия Башкирии в связи с событиями в СОШ № 1 г. Стерлитамака сообщила, что образовательное учреждение оборудовано кнопкой тревожной сигнализации и охраняется ЧОП.

«По первичной оценке специалистов лицензионно — разрешительной работы управления Росгвардии, сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал “Тревога” был подан своевременно», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечено, что в школе в феврале текущего года проводилась проверка исправности технических средств охраны и порядка работы ЧОП. Нарушений не было выявлено.

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