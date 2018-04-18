Росгвардия Башкирии о ЧП в школе: сигнал «тревога» был подан своевременно
Также, школа охраняется ЧОП.
Также, школа охраняется ЧОП.
Росгвардия Башкирии в связи с событиями в СОШ № 1 г. Стерлитамака сообщила, что образовательное учреждение оборудовано кнопкой тревожной сигнализации и охраняется ЧОП.
«По первичной оценке специалистов лицензионно — разрешительной работы управления Росгвардии, сотрудники ЧОП действовали оперативно и сигнал “Тревога” был подан своевременно», — сообщили в
Отмечено, что в школе в феврале текущего года проводилась проверка исправности технических средств охраны и порядка работы ЧОП. Нарушений не было выявлено.