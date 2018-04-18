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11:06 (мск), источник: ЮГА.ру

В Тимашевском районе три человека умерли от отравления угарным газом

В Тимашевском районе 17 апреля начали проверку после смерти трех человек от отравления угарным газом.

Источник: ЮГА.ру

В частном доме в станице Роговской жили 52-летний мужчина и его 49-летняя супруга. Дом отапливали при помощи газового котла. По предварительным данным, 16 апреля дочь хозяйки привела к ним гости своего сына и оставила на ночь. Утром она приехала к родителям, потому что мать не отвечала на звонки, и нашла в доме тела матери, ее супруга и своего сына.

«Предварительной причиной их смерти явилось отравление угарным газом», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

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