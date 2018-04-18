Новая напасть в Кишиневе: теперь горожанам не прогуляться в парках

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 18 апр — Sputnik. Весна принесла долгожданное тепло, но вместе с ним активизировались и клещи. Теперь отправляться на природу надо с опаской.

Ведь в разгар отдыха можно стать жертвой укуса этого неприятного насекомого, а он, как известно, может переносить разные заболевания.

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В этом году первые укусы клещей зарегистрировали в первой половине апреля, об этом сообщила корреспонденту Sputnik заведующая отделением реанимации Инфекционной больницы имени Тома Чорбэ Галина Кирьякова.

«У нас уже были обращения с этой проблемой. Люди начали приходить в больницу примерно неделю назад. Врачи удаляли клещей хирургическим вмешательством. Обращений было не много», — уточнила Кирьякова.

По ее словам, чтобы не стать жертвой клеща, необходимо одеваться так, чтобы эти насекомые не смогли проникнуть под одежду.

«Клещи, распространенные в Молдове, передают боррелиоз, болезнь Лайма. К счастью, опасные энцефалиты обошли нас», — добавила Кирьякова.

Чтобы обезопасить людей и животных от клещей, санэпидемслужбы обрабатывают территорию в парках и общественных местах.