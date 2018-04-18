Полицейские в Крыму изъяли 8 кг наркотических средств
18 апреля.
18 апреля.
«Полицейские обнаружили и изъяли 63 полимерных свертка с неизвестным веществом, общий вес которого составил около 3 кг, а также пакеты с таблетками розового, оранжевого и серого цвета, электронные весы, посуду для дозировки и упаковочный материал», — уточнила она.
В ходе следствия сотрудниками МВД обнаружены предполагаемые места «закладок», из которых изъято 5 пакетов с неизвестным веществом общим весом порядка 5 кг.
«Изъятое вещество содержит в своем составе психотропное вещество амфетамин, а также наркотическое средство — производное
Подозреваемые планировали сбыт наркотиков через интернет, им предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических и психотропных веществ).