Полицейские в Крыму изъяли 8 кг наркотических средств

«Полицейские обнаружили и изъяли 63 полимерных свертка с неизвестным веществом, общий вес которого составил около 3 кг, а также пакеты с таблетками розового, оранжевого и серого цвета, электронные весы, посуду для дозировки и упаковочный материал», — уточнила она.

В ходе следствия сотрудниками МВД обнаружены предполагаемые места «закладок», из которых изъято 5 пакетов с неизвестным веществом общим весом порядка 5 кг.

«Изъятое вещество содержит в своем составе психотропное вещество амфетамин, а также наркотическое средство — производное N-метилэфедрона, относящееся к ряду амфетамина, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, таблетки же являются наркотическим средством «экстази», — отметила И. Волк.