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11:31 (мск), источник: Интерфакс

Полицейские в Крыму изъяли 8 кг наркотических средств

18 апреля. Interfax-Russia.ru — Сотрудники МВД РФ в Республике Крым задержали двух наркосбытчиков, готовящих сбыт крупной партии наркотиков через интернет, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«Полицейские обнаружили и изъяли 63 полимерных свертка с неизвестным веществом, общий вес которого составил около 3 кг, а также пакеты с таблетками розового, оранжевого и серого цвета, электронные весы, посуду для дозировки и упаковочный материал», — уточнила она.

В ходе следствия сотрудниками МВД обнаружены предполагаемые места «закладок», из которых изъято 5 пакетов с неизвестным веществом общим весом порядка 5 кг.

«Изъятое вещество содержит в своем составе психотропное вещество амфетамин, а также наркотическое средство — производное N-метилэфедрона, относящееся к ряду амфетамина, включенные в перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, таблетки же являются наркотическим средством «экстази», — отметила И. Волк.

Подозреваемые планировали сбыт наркотиков через интернет, им предъявлено обвинение по ч.3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение наркотических и психотропных веществ).

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