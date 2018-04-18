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11:49 (мск), источник: АиФ Волгоград

Волгоградцев просят помочь найти пропавшую 49-летнюю женщину

Полицейские просят волгоградцев помочь им в поисках пропавшей 49-летней Юлии Вячеславовны Быстровой.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина пропала еще 30 июня 2007 года. В 08:00 она ушла из дома, предположительно в церковь, и не вернулась. До сих пор о ней ничего не известно. Женщина верующий человек, поэтому может находиться в монастырях или работать при церквях.

На вид пропавшей 30−35 лет. Ее рост составляет 168 сантиметров. Женщина имеет плотное телосложение, овальное лицо, темные волосы, заплетенные в косу, серые глаза и большой нос. Юлия всегда носит платок. В день исчезновения была одета в цветной халат и коричневые туфли. Из особых примет у нее — шрам от аппендицита.

Всех, кто что-либо знает о ее местонахождении, просят обратиться в Дежурную часть регионального ГУМВД 8 (8442) 30−43−45, отдел розыска лиц волгоградского УУР ГУ МВД 8 (8442)93−71−23; 93−71−79, либо 02.

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