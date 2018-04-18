Волгоградцев просят помочь найти пропавшую 49-летнюю женщину

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, женщина пропала еще 30 июня 2007 года. В 08:00 она ушла из дома, предположительно в церковь, и не вернулась. До сих пор о ней ничего не известно. Женщина верующий человек, поэтому может находиться в монастырях или работать при церквях.