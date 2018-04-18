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11:19 (мск), источник: Вести - Воронеж

Водитель «Газели» повредил 5 припаркованных иномарок в центре Воронежа

Массовое ДТП произошло в Красноармейском переулке.

Источник: РИА "Новости"

Водитель «Газели» повредил пять припаркованных машин в Красноармейском переулке недалеко у дома № 12а в 14:45 вторника, 17 апреля. Все поцарапанные машины — иномарки, сообщили корреспонденту «Вести-Воронеж» в группе пропаганды городской ГИБДД.

По предварительным данным автоинспекции, водитель «Газели» не справился с управлением и зацепил два Nissan, Renault, BMW и Skoda. Пострадавших нет.

Полицейские устанавливают обстоятельства массовой аварии. Теперь вопрос с компенсацией ущерба предстоит решать через страховые компании.

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