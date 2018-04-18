В Жодино мужчина семь лет торговал цветами вместо своей умершей матери
Мужчину подозревают в незаконной предпринимательской деятельности.
Мужчину подозревают в незаконной предпринимательской деятельности.
Фигурантом уголовного дела стал 31-летний житель Жодино. Мужчина после смерти матери продолжил ее бизнес, однако не переоформил дело на себя.
Жодинец торговал цветами и сопутствующими товарами семь лет, с 2011 года. Все это время предприятие было оформлено на умершую женщину. Фактически мужчина не нес никакой ответственности. Обнаружились нарушения в ходе проверки ОБЭП Жодинского ГОВД. Жодинский городской одел Следственного комитета возбудил уголовное дело.
-Мужчину подозревают в незаконной предпринимательской деятельности, в результате которой он намеревался получить доход в особо крупном размере (ст. 14 ч. 1 ст. 233 Уголовного кодекса Республики Беларусь), — рассказала официальный представитель УСК по Витебской области Татьяна Белоног.