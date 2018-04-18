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11:32 (мск), источник: dostup1.ru

Неизвестный напал с оружием на салон связи в Челябинске

Мужчина долго топтался у входа, затем ворвался в салон, где угрожая продавцам, заставил их сложить в пакет более 200 тыс. рублей.

В Челябинске объявлен в розыск мужчина, напавший с оружием на салон связи на улице Горького (Тракторозаводский район) и открыто похитивший более 200 тыс. рублей, — инцидент попал на видео, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

«Разбой совершен в торговом павильоне по Горького, 81. Мужчина, применив неизвестный тип огнестрельного оружия, открыто похитил более 200 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в МВД.

Приметы подозреваемого: на вид около 30−35 лет, азиатской внешности, рост — 170−175 см, телосложение среднее. Был одет в толстовку серого цвета с вертикальной надписью «1971» и черным капюшоном.

Всех, кто узнал подозреваемого, просят сообщить по телефонам 8 (351) 263−64−13, 265−75−74 (дежурная часть ГУ МВД России по Челябинской области); 267−77−07, 267−77−04 (дежурная часть УМВД России по Челябинску), 02 либо в ближайший отдел полиции. Конфиденциальность гарантируется.

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