Неизвестный напал с оружием на салон связи в Челябинске

В Челябинске объявлен в розыск мужчина, напавший с оружием на салон связи на улице Горького (Тракторозаводский район) и открыто похитивший более 200 тыс. рублей, — инцидент попал на видео, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу регионального главка полиции.

«Разбой совершен в торговом павильоне по Горького, 81. Мужчина, применив неизвестный тип огнестрельного оружия, открыто похитил более 200 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело», — сообщили в МВД.

Приметы подозреваемого: на вид около 30−35 лет, азиатской внешности, рост — 170−175 см, телосложение среднее. Был одет в толстовку серого цвета с вертикальной надписью «1971» и черным капюшоном.