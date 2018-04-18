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11:29 (мск), источник: Комсомольская правда

Список пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке

Врачи оценивают их состояние как средней тяжести. Публикуем список пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке.

Стал известен список пострадавших при нападении на школу в Стерлитамаке.

Напомним, что сегодня 18 апреля, в одной из стерлитамакских школ произошло ЧП. Ученик коррекционного 9 класса напал с ножом на своих одноклассников, а когда его попыталась утихомирить учительница, то нанес и ей ножевые ранения. После этого обезумевший подросток облил бензином и поджег кабинет информатики и попытался покончить с собой. Правда, завершить начатое у школьника не получилось, и сейчас он находится в больнице под наблюдением медиков.

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Как стало известно «Комсомольской правде в Уфе», серьезные ранения получили 2 одноклассницы подростка — все они были учащимися 9 коррекционного класса, а также 29-летняя преподаватель информатики.

Первую пострадавшую, 15-летнюю школьницу С. В., нападавший успел лишь полоснуть ножом по предплечью. Спасаясь от разъяренного одноклассника, девочка выпрыгнула в окно со второго этажа, сломав голень и получив серьезный ушиб поясничного отдела позвоночника. Сейчас ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Вторая пострадавшая, 15-летняя Ф. Ю., получила серьезное проникающее ранение грудной клетки, а также многочисленные порезы рук, пытаясь защититься от нападавшего. Ее состояние тяжелое — сейчас за жизнь подростка борются врачи.

29-летняя учительница информатики Екатерина Першина, которая и попыталась успокоить подростка, также получила множественные ранения грудной клетки и порезы рук. Ее состояние врачи оценивают как средней тяжести.

Сам же нападавший отделался неглубокой раной шеи, сейчас его жизни ничего не угрожает.

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