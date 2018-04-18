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11:39 (мск), источник: Prokazan.ru

Девушка из Казани вместе с подругой погибли в страшном ДТП на границе Татарстана

23-летняя жительница Казани вместе с 27-летней подругой погибли в ДТП на границе Татарстана и Чувашии, информация о пострадавших появилась в соцсетях.

Предварительно, 16 апреля в 18:30 на автотрассе А-151 возле чувашского села Трехизб-Шемурша 27-летняя девушка за рулем «Лады Калина» на высокой скорости выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик. Легковое авто в результате аварии практически расплющило.

Девушки в «Ладе» получили тяжелые травмы, вплоть до отрыва конечностей, они погибли практически сразу. Отмечается, что у них остались дети.

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