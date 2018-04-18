Девушка из Казани вместе с подругой погибли в страшном ДТП на границе Татарстана
23-летняя жительница Казани вместе с 27-летней подругой погибли в ДТП на границе Татарстана и Чувашии, информация о пострадавших появилась в соцсетях.
23-летняя жительница Казани вместе с 27-летней подругой погибли в ДТП на границе Татарстана и Чувашии, информация о пострадавших появилась в соцсетях.
Предварительно, 16 апреля в 18:30 на автотрассе А-151 возле чувашского села
Девушки в «Ладе» получили тяжелые травмы, вплоть до отрыва конечностей, они погибли практически сразу. Отмечается, что у них остались дети.