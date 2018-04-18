Девушка из Казани вместе с подругой погибли в страшном ДТП на границе Татарстана

Предварительно, 16 апреля в 18:30 на автотрассе А-151 возле чувашского села Трехизб-Шемурша 27-летняя девушка за рулем «Лады Калина» на высокой скорости выехала на полосу встречного движения, где врезалась в грузовик. Легковое авто в результате аварии практически расплющило.