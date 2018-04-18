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11:45 (мск), источник: Калининград.Ru

На улице Фрунзе в Калининграде автомобиль сбил пенсионерку на переходе

На улице Фрунзе автомобиль сбил пенсионерку. Видео с кадрами ДТП опубликовали в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».

Инцидент произошёл днём во вторник, 17 апреля. Женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Фрунзе и Ярославской. В это время машина ехала в центральном ряду в сторону улицы 9 Апреля. Водитель автомобиля не заметил пенсионерку, которая вышла из-за другого транспортного средства, и не успел затормозить.

По предварительным данным, местная жительница получила телесные повреждения.

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