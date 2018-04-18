На улице Фрунзе в Калининграде автомобиль сбил пенсионерку на переходе
На улице Фрунзе автомобиль сбил пенсионерку. Видео с кадрами ДТП опубликовали в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».
На улице Фрунзе автомобиль сбил пенсионерку. Видео с кадрами ДТП опубликовали в «Сообществе автомобилистов Калининграда и области» в «ВКонтакте».
Инцидент произошёл днём во вторник, 17 апреля. Женщина пересекала проезжую часть по пешеходному переходу на перекрёстке улиц Фрунзе и Ярославской. В это время машина ехала в центральном ряду в сторону улицы 9 Апреля. Водитель автомобиля не заметил пенсионерку, которая вышла
По предварительным данным, местная жительница получила телесные повреждения.