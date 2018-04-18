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12:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Воронежские постовые ДПС задержали «Мазду» с двумя килограммами наркотиков

Машина ехала транзитом из Москвы в Краснодар.

Сотрудники ДПС остановили на трассе М4 в Богучарском районе «Мазду-626» для досмотра. Подозрение полицейских вызвало волнение 40-летнего водителя. В салоне машины в вещах обнаружился пакет с веществом, похожим на наркотики. Вещество направили на экспертизу. Оказалось, что это синтетический наркотик весом более двух килограммов, что является особо крупным размером.

Под тяжестью улик задержанный признался, что приобрел вещество в Москве и вез его в Краснодарский край для последующего сбыта.

По статье УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества» наркокурьеру грозит до 20 лет тюрьмы.

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