Воронежские постовые ДПС задержали «Мазду» с двумя килограммами наркотиков

Сотрудники ДПС остановили на трассе М4 в Богучарском районе «Мазду-626» для досмотра. Подозрение полицейских вызвало волнение 40-летнего водителя. В салоне машины в вещах обнаружился пакет с веществом, похожим на наркотики. Вещество направили на экспертизу. Оказалось, что это синтетический наркотик весом более двух килограммов, что является особо крупным размером.

Под тяжестью улик задержанный признался, что приобрел вещество в Москве и вез его в Краснодарский край для последующего сбыта.