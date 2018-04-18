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12:15 (мск), источник: ТАСС

Что известно о нападении на школьников в Башкирии

В результате происшествия пострадали четыре человека, они доставлены в больницу.

В городе Стерлитамак в Башкирии ученик коррекционного класса с ножом напал на школьников, поджег кабинет информатики и попытался покончить с собой.

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Что произошло

18 апреля ученик школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники. Он ножом ранил одну из учениц и педагога. Испугавшись, еще одна школьница выпрыгнула из окна второго этажа. Подросток разлил горючее вещество и поджег класс.

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После нападавший попытался покончить с собой. Его и трех пострадавших госпитализировали. Состояние всех оценивается как средней тяжести. Учительница находится в реанимации.

Что известно о нападавшем

Нападение совершил 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака. По данным Росгвардии, он использовал канцелярский нож.

На его странице в соцсети «ВКонтакте» размещены фотографии и видео на тему убийств и ненависти. Часть данных подросток удалил 16 апреля.

Непосредственно перед нападением он опубликовал видео о массовом убийстве в школе «Колумбайн» в США.

Как охраняется школа

Школа охраняется частным предприятием «Барс». В момент нападения на посту находился один охранник ЧОП и вахтер.

Учебное заведение оборудовано кнопкой тревожной сигнализации.

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В феврале 2018 года в школе проводилась проверка исправности технических средств охраны и порядка работы ЧОП. Нарушений выявлено не было.

Как идет расследование

По сигналу тревоги прибыли два экипажа вневедомственной охраны. Территория школы оцеплена, занятия прекращены.

Глава Башкирии Рустэм Хамитов выехал на место происшествия.

Создана следственно-оперативная группа из следователей СУ СКР и сотрудников органов полиции. Изымается документация, связанная с профилактической работой, и должностные инструкции.

Следственный комитет РФ возбудил два уголовных дела по факту ЧП: в отношении ученика и о халатности, допущенной должностными лицами органов профилактики преступлений несовершеннолетних.

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