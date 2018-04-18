Полиция задержала подозреваемого в двух убийствах в Кировском районе Перми

В Перми правоохранители задержали подозреваемого в совершении двух убийств, которые произошли в ноябре 2017 года в Кировском районе Перми.

«37-летнего мужчину задержали 16 апреля. Это житель Кировского района Перми, который ранее был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время предполагаемому преступнику будет избрана мера пресечения», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» источник в правоохранительных органах.

Напомним, 22 ноября 2017 года в Кировском районе около жилого дома было обнаружено тело 31-летнего мужчины с множественными травмами головы. В том же квартале со схожими травмами нашли 52-летнего мужчину, который затем скончался в больнице. У правоохранителей были основания полагать, что преступление совершил один человек. За помощь в розыске опасного убийцы было объявлено вознаграждение.