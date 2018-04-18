Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Разбившийся в аварии Сергей Горобченко: Я живой труп
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Россиянин построил себе дом небывалой формы за $140 млн (фото)
Назван самый красивый мужчина в королевской семье
Путин дал поручение Медведеву Президент и премьер-министр обсудили выполнение «майских указов» 2012 года
Кедми о возможном ударе США по ПВО РФ: "Бог в помощь, не завидую"
El Pais: Действия России встревожили Израиль
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Отметил юбилей: Овечкин вернул «Вашингтон» в серию Кубка Стэнли
Русская особенность. В чем «Локомотив» превзошел «Спартак»
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Амаль Клуни пришла на вечеринку в красном кружевном корсете
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
10Самые живописные мосты мира
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
12:02 (мск), источник: АиФ Прикамье

Полиция задержала подозреваемого в двух убийствах в Кировском районе Перми

Мужчина ранее был судим за причинение тяжкого вреда здоровью.

В Перми правоохранители задержали подозреваемого в совершении двух убийств, которые произошли в ноябре 2017 года в Кировском районе Перми.

«37-летнего мужчину задержали 16 апреля. Это житель Кировского района Перми, который ранее был осуждён за причинение тяжкого вреда здоровью. В ближайшее время предполагаемому преступнику будет избрана мера пресечения», — рассказал корреспонденту «АиФ-Прикамье» источник в правоохранительных органах.

По имеющимся данным, свидетель подозреваемого опознал. Задержанного проверили на полиграфе.

Напомним, 22 ноября 2017 года в Кировском районе около жилого дома было обнаружено тело 31-летнего мужчины с множественными травмами головы. В том же квартале со схожими травмами нашли 52-летнего мужчину, который затем скончался в больнице. У правоохранителей были основания полагать, что преступление совершил один человек. За помощь в розыске опасного убийцы было объявлено вознаграждение.

Все новости региона
Насколько вы подходите друг другу? Тест
США заверили посольство России, что новых санкций пока не будет
Мужчина спас раненую птицу и пожалел об этом
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Двигатель самолета взорвался в воздухе в США, погиб пассажир
Мужчина во Франции получил третье лицо (фото)
Рубль дорожает на новостях по санкциям
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ 28-летний Жан признается, что с детства мечтал работать на телевидении
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Трёхкомнатная квартира в центре Москвы: лофт с элементами ретро
Как обустроить кухню бюджетно, но не в ущерб стилю: 7 умных приемов
Квартира в стиле ретро: интерьер московской двушки в духе 1960-х годов
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь