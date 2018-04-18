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12:01 (мск), источник: АиФ Челябинск

Авария на электросетях стала причиной отключения воды в Челябинске

Без водоснабжения остались жители Металлургического района.

Авария на внутренних электросетях МУП «ПОВВ» стала причиной отключения водоснабжения в части Металлургического района 18 апреля, сообщают в пресс-службе администрации Челябинска.

«Отключилась насосная станция, обеспечивающая подачу воды в часть Металлургического района. В настоящее время место повреждения установлено, ведется ремонт», — пояснили в администрации.

Отметим, что без воды остались десятки жилых домов, поликлиника и различные учреждения.

«Коллапс с утра: нет воды ни дома, ни в садике, ни в поликлинике!!!», — написали жители района в соцсети.

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