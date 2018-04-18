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11:46 (мск), источник: АиФ Уфа

В Башкирии во время ремонта в квартире взорвался газовый баллон

Виновного работника будут судить.

В Башкирии 44-летнего жителя Салавата обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, мужчина устанавливал натяжные потолки. Для работы он использовал газовый баллон, у которого истёк срок годности.

В январе текущего года мужчина выполнял очередной заказ в квартире многоэтажного дома. Во время работы неисправный баллон взорвался. Во время взрыва рабочего и хозяев в комнате не было.

Обвиняемый признал свою вину. Уголовное дело направлено в суд.

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