В Башкирии во время ремонта в квартире взорвался газовый баллон

В Башкирии 44-летнего жителя Салавата обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, мужчина устанавливал натяжные потолки. Для работы он использовал газовый баллон, у которого истёк срок годности.

В январе текущего года мужчина выполнял очередной заказ в квартире многоэтажного дома. Во время работы неисправный баллон взорвался. Во время взрыва рабочего и хозяев в комнате не было.