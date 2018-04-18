Двух пьяных девушек, летевших на Кубу, сняли с рейса в «Пулково»

Двух молодых пассажирок авиарейса Москва (Домодедово) — Санкт-Петербург — Варадеро (Куба) пришлось снять с рейса во время промежуточной посадки в петербургском аэропорту «Пулково». Причиной стало неадекватное поведение девушек, злоупотребивших алкоголем.

«К помощи полиции прибегнул командир воздушного судна, осуществлявший перелет. По прибытии в Северную столицу он через диспетчера аэропорта Пулково попросил сотрудников транспортной полиции подняться на борт самолета и принять меры к двум неадекватным пассажиркам, злоупотребившим алкоголем», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как рассказали транспортным полицейским члены экипажа самолета, две 26-летние девушки во время полета из Москвы в Петербург матерились, грубили в ответ на замечания и всячески мешали спокойствию других пассажиров. Командир воздушного судна принял решение о снятии нарушительниц с рейса.

Как сообщили ИА REGNUM в управлении на транспорте МВД России по СЗФО, сотрудники линейного отдела полиции аэропорта «Пулково» доставили правонарушительниц в отдел и составили на них административные протоколы по статьям 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения). Им грозит наложение административного штрафа в размере от 500 до 1500 рублей или административный арест на срок до 15-ти суток.