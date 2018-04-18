В Калининграде в арке у гостиницы «Калининград» ночью сгорела машина с санкционкой
Ночью на Ленинском проспекте сгорел автомобиль «Форд». Речь идет о машине, которая стояла долгое время в арке жилого дома, неподалеку от гостиницы «Калининград».
Ночью на Ленинском проспекте сгорел автомобиль «Форд». Речь идет о машине, которая стояла долгое время в арке жилого дома, неподалеку от гостиницы «Калининград».
С этого автомобиля торговали польским сыром, колбасами, маслом и прочими санкционными продуктами.
Как сообщили «КП» в