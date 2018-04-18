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12:34 (мск), источник: Комсомольская правда

В Калининграде в арке у гостиницы «Калининград» ночью сгорела машина с санкционкой

Ночью на Ленинском проспекте сгорел автомобиль «Форд». Речь идет о машине, которая стояла долгое время в арке жилого дома, неподалеку от гостиницы «Калининград».

С этого автомобиля торговали польским сыром, колбасами, маслом и прочими санкционными продуктами.

Как сообщили «КП» в пресс-службе регионального Управления МЧС России, сигнал о возгорании поступил в 00:15. Пожарным понадобилось 20 минут, чтобы потушить иномарку.

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