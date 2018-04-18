Мужчина погиб, упав с велосипеда в Сормове

Мужчина погиб, упав с велосипеда в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около половины седьмого утра 17 апреля на улице Коновалова. Велосипедист (мужчина 1950 г. р.), совершил опрокидывание на проезжей части.

В результате ДТП велосипедист получил смертельное ранение.

Ранее сообщалось, что велосипедистка насмерть сбита автомобилем в Ветлужском районе.