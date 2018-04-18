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12:03 (мск), источник: Newsroom24.ru

Мужчина погиб, упав с велосипеда в Сормове

ДТП произошло на улице Коновалова.

Мужчина погиб, упав с велосипеда в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и организационно-аналитической работы УГИБДД ГУ МВД РФ по Нижегородской области.

ДТП произошло около половины седьмого утра 17 апреля на улице Коновалова. Велосипедист (мужчина 1950 г. р.), совершил опрокидывание на проезжей части.

В результате ДТП велосипедист получил смертельное ранение.

Ранее сообщалось, что велосипедистка насмерть сбита автомобилем в Ветлужском районе.

Напомним, что два велосипедиста погибли на дорогах Нижегородской области 17 апреля.

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