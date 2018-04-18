Мужчина погиб, упав с велосипеда в Сормове
ДТП произошло на улице Коновалова.
ДТП произошло на улице Коновалова.
Мужчина погиб, упав с велосипеда в Сормовском районе Нижнего Новгорода, сообщает отдел по пропаганде безопасности дорожного движения и
ДТП произошло около половины седьмого утра 17 апреля на улице Коновалова. Велосипедист (мужчина 1950 г. р.), совершил опрокидывание на проезжей части.
В результате ДТП велосипедист получил смертельное ранение.
Ранее сообщалось, что велосипедистка насмерть сбита автомобилем в Ветлужском районе.
Напомним, что два велосипедиста погибли на дорогах Нижегородской области 17 апреля.