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12:19 (мск), источник: Газета.Ру

Димитровградских депутатов уличили в трате бюджетных денег на мороженое

Прокуратура Димитровграда сообщила о нарушении депутатами местной думы антикоррупционного законодательства.

Источник: Photo by Puk Khantho on Unsplash

По данным прокуратуры, ряду депутатов незаконно возмещались расходы на приобретение напитков, сигарет и мороженого, передает РИА «Новости».

«Прокуратура Димитровграда Ульяновской области в ходе проверки исполнения органами местного самоуправления антикоррупционного законодательства выявила многочисленные грубые нарушения…».

«Ряду депутатов незаконно возмещались расходы на приобретение напитков, сигарет, мороженого», — сообщили в прокуратуре.

Отмечается, что по итогам проверки было выявлено, что многие депутаты возмещали таким образом свои личные расходы на бензин. Как отметили в прокуратуре, в ходе проверки не было установлено, что эти траты были оправданы осуществлением полномочий представителей органа законодательной власти. От главы города потребовали незамедлительно устранить нарушения, о которых идет речь, и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.

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