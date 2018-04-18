Димитровградских депутатов уличили в трате бюджетных денег на мороженое
Прокуратура Димитровграда сообщила о нарушении депутатами местной думы антикоррупционного законодательства.
Прокуратура Димитровграда сообщила о нарушении депутатами местной думы антикоррупционного законодательства.
По данным прокуратуры, ряду депутатов незаконно возмещались расходы на приобретение напитков, сигарет и мороженого, передает РИА «Новости».
«Прокуратура Димитровграда Ульяновской области в ходе проверки исполнения органами местного самоуправления антикоррупционного законодательства выявила многочисленные грубые нарушения…».
Отмечается, что по итогам проверки было выявлено, что многие депутаты возмещали таким образом свои личные расходы на бензин. Как отметили в прокуратуре, в ходе проверки не было установлено, что эти траты были оправданы осуществлением полномочий представителей органа законодательной власти. От главы города потребовали незамедлительно устранить нарушения, о которых идет речь, и привлечь виновных должностных лиц к ответственности.