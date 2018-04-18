Пропавшую осенью лысую девушку нашли мертвой

«Сегодня закончились поиски 24-летней Виктории Ш., — сообщил руководитель поискового отрада “Маяк” Павел Злобин. — К сожалению, девушка найдена погибшей. Эти данные нам передали родственники. Наши соболезнования родным и близким погибшей».

Викторию объявили в розыск еще в ноябре прошлого года. В ориентировке говорилось, что она худощавого телосложения, побрита налысо и нуждается в медицинской помощи.

По словам местных жителей, в поселке Майский существует религиозная секта, в которой состояла приемная семья пропавшей девушки. Ходили слухи, что Вика ушла из дома именно по этой причине.

В ГУ МВД по региону VN.ru подтвердили информацию о гибели Виктории, пообещав сообщить подробности немного позже.