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17:47 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Машина сбила школьника на «зебре» в Азове

Легковой автомобиль сбил 10-летнего школьника на «зебре» в Азове.

Источник: Аргументы и факты

Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 17 апреля на пересечении улицы Московской и Петровского бульвара.

По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21150 сбил мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия школьника с травмами доставили в больницу.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.

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