Машина сбила школьника на «зебре» в Азове
Легковой автомобиль сбил 10-летнего школьника на «зебре» в Азове.
Легковой автомобиль сбил 10-летнего школьника на «зебре» в Азове.
Как сообщает DonDay.ru со ссылкой на ГИБДД Ростовской области, инцидент произошел 17 апреля на пересечении улицы Московской и Петровского бульвара.
По предварительным данным, автомобиль ВАЗ-21150 сбил мальчика, переходившего дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия школьника с травмами доставили в больницу.
Обстоятельства ДТП устанавливаются.