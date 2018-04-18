В Воронежской области директора школы заподозрили в коррупции

Источник: РИА "Воронеж"

Следователи по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении директора Сухогаевской школы Верхнехавского района. Женщину заподозрили в коррупционном преступлении, сообщила пресс-служба облпрокуратуры в среду, 18 апреля.

По версии правоохранителей, в начале 2017−2018 учебного года директор школы составила фиктивный договор на перевозку учащихся. Заказчиком работ от имени образовательного учреждения выступала лично директор, тогда как в качестве исполнителя в договоре она указала своего зятя. По факту никаких перевозок детей не осуществлялось.

С сентября по декабрь 2017 года руководитель школы ежемесячно представляла в бухгалтерию отдела образования Верхнехавского района фиктивные документы о якобы выполненных работах по перевозке учащихся. На основании отчетов зятю директора перечислялись денежные средства. В результате этих действий бюджету Верхнехавского муниципального района причинили ущерб на сумму 48 тыс. рублей.