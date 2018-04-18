В Воронежской области директора школы заподозрили в коррупции
Руководитель предоставляла в бухгалтерию фиктивные документы на перевозку учащихся.
Руководитель предоставляла в бухгалтерию фиктивные документы на перевозку учащихся.
Следователи по материалам проверки прокуратуры возбудили уголовное дело в отношении директора Сухогаевской школы Верхнехавского района. Женщину заподозрили в коррупционном преступлении, сообщила
По версии правоохранителей, в начале 2017−2018 учебного года директор школы составила фиктивный договор на перевозку учащихся. Заказчиком работ от имени образовательного учреждения выступала лично директор, тогда как в качестве исполнителя в договоре она указала своего зятя. По факту никаких перевозок детей не осуществлялось.
С сентября по декабрь 2017 года руководитель школы ежемесячно представляла в бухгалтерию отдела образования Верхнехавского района фиктивные документы о якобы выполненных работах по перевозке учащихся. На основании отчетов зятю директора перечислялись денежные средства. В результате этих действий бюджету Верхнехавского муниципального района причинили ущерб на сумму 48 тыс. рублей.
Дело расследуют по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество с использованием служебного положения). Санкция статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.