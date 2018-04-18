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12:52 (мск), источник: ЮГА.ру

В Сочи полиция проверит автомойку, хозяин которой пытал работника раскаленной кочергой

В Сочи полиция проверит инцидент на автомойке в одном из населенных пунктов Раздольского сельского округа.

Источник: ЮГА.ру

По информации СМИ, ее пьяный хозяин прижигал руки и ноги работника раскаленной кочергой. У работника забрали паспорт, кормили отбросами. По словам мужчины, освобожденного из рабства волонтерами, на автомойке еще остались люди без денег и документов, которые работают за еду и сигареты.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю, по данному факту назначена проверка, которую проведут сотрудники УВД Сочи.

«Заявление в полицию по данному факту не поступало», — отметил представитель пресс-службы.

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