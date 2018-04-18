В Сочи полиция проверит автомойку, хозяин которой пытал работника раскаленной кочергой

По информации СМИ, ее пьяный хозяин прижигал руки и ноги работника раскаленной кочергой. У работника забрали паспорт, кормили отбросами. По словам мужчины, освобожденного из рабства волонтерами, на автомойке еще остались люди без денег и документов, которые работают за еду и сигареты.