В Сочи осудят сотрудников полиции

Двое полицейских подозреваются в преступлении по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с использованием своего служебного положения). По версии следствия, местная жительница, являясь индивидуальным предпринимателем, продавала пиротехнические изделия в арендованном помещении в городе Сочи. Все необходимые документы, касающиеся предпринимательской деятельности и соответствия товаров, были в порядке. Однако полицейские незаконно провели проверку деятельности ИП, после чего изъяли продукцию на сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей.