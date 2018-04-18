В Сочи осудят сотрудников полиции
В Сочи двое полицейских подозреваются в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает
В Сочи двое полицейских подозреваются в воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности. Об этом сообщает
В результате незаконной деятельности сотрудников полиции, предприниматель потерпел убытки более, чем на 1 млн рублей.
Двое полицейских подозреваются в преступлении по ч. 1 ст. 169 УК РФ (воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности с использованием своего служебного положения). По версии следствия, местная жительница, являясь индивидуальным предпринимателем, продавала пиротехнические изделия в арендованном помещении в городе Сочи. Все необходимые документы, касающиеся предпринимательской деятельности и соответствия товаров, были в порядке. Однако полицейские незаконно провели проверку деятельности ИП, после чего изъяли продукцию на сумму, превышающую 1,2 миллиона рублей.
Данный факт был выявлен в ходе прокурорской проверки. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, рассматривается вопрос о мерах наказания, расследование уголовного дела продолжается.