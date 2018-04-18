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12:22 (мск), источник: ЕАН

Погоня со стрельбой: под Екатеринбургом задержали пьяного автоугонщика и его друзей-рецидивистов

На трассе Пермь — Екатеринбург сотрудники полиции поймали пьяного автоугонщика и его ранее судимых друзей. При задержании стражам порядка пришлось применить табельное оружие, сообщил пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сегодня ночью на 350 км автодороги Пермь — Екатеринбург сотрудниками полиции из подразделения ГИБДД для остановки автомашины Nissan Tiida, водитель которой грубо нарушал ПДД, было применено табельное оружие — пистолет Макарова. Лихача и его ранее судимых пассажиров удалось задержать. Чудом обошлось без пострадавших и погибших, так как иномарка, пытаясь скрыться, реально угрожала другим участникам дорожного движения. Машина оказалась в угоне за Кировградом», — рассказал Валерий Горелых.

По его словам, преследование нарушителя, который проигнорировал требования полицейских об остановке, началось в Екатеринбурге около 02:50. Экипаж ГИБДД неоднократно требовал через громкую связь прекратить движение. На улице Белореченской к погоне присоединился другой наряд ДПС.

Когда иномарка оказалась на трассе, один из инспекторов произвел предупредительный выстрел в воздух и, убедившись, что и после этого никто не думает притормаживать, еще несколько выстрелов сделал по колесам иномарки. И только когда все четыре колеса были пробиты, «шумахер» вынужденно остановился в поселке Новоалексеевка Первоуральского округа.

Но и на этом полицейская погоня не закончилась — водитель и пассажиры иномарки бросились врассыпную. Однако сбежать им не удалось.

Как выяснилось, четверо задержанных 1998−1999 годов рождения и ранее были не в ладах с законом. Они были судимы за кражи, а один из них — еще и за насильственные действия сексуального характера.

По внешним признакам водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, прав никогда не получал.

«В настоящее время по данному факту проводятся проверочные мероприятия, по итогам которых будет принято решение о возбуждении уголовного дела по факту незаконного завладения транспортным средством. Кроме того, в отношении лихача полиция уже составила протокол за невыполнение водителем, не имеющим прав, законного требования о прохождении медосвидетельствования на состояние опьянения. Санкция данной статьи предусматривает в качестве наказания административный арест на срок до 15 суток», — отметил Валерий Горелых.

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