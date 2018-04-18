Сбытчики поддельных 5-тысячных купюр получили по два года колонии

По словам старшего помощника прокурора области Дмитрия Павленко, в сентябре 2017 года один из обвиняемых приобрел в Москве около 100 поддельных 5-тысячных купюр. За них, говорится в деле, он заплатил 50% от номинала.

Поддельными 360 тыс. руб. мужчины расплатились за автомобиль Opel. Бывший владелец иномарки распознал подделки и обратился с заявлением в полицию.

Подозреваемых в сбыте поддельных денег задержали. В квартире одного из них оперативники изъяли еще 10 поддельных купюр. Рамиз Зульфагиров и Александр Полежаев полностью признали вину, отметили в прокуратуре. Горсуд Тарска назначил им по два года колонии каждому.