Лихач на «Тойоте Камри» устроил двойное ДТП в Иркутске и сбежал с места аварии
Нарушитель еще успел наброситься с кулаками на других автомобилистов.
Нарушитель еще успел наброситься с кулаками на других автомобилистов.
Иркутские полицейские задержали злостного нарушителя правил дорожного движения, который вечером, 8 апреля устроил двойное ДТП на улице Баррикад. Тогда 21-летний владелец «Тойоты Камри», у которого даже не было водительских прав, выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Короллу». Лихач тут же попытался скрыться, но не смог, так как неумело выворачивая руль, протаранил еще и «Ситроен С4».
Но на этом нарушитель не успокоился. Он вышел из машины и набросился с кулаками на других участников ДТП, не признавая своей вины, а затем сбежал вместе со своими пассажирами, не дожидаясь сотрудников ГИБДД, бросив автомобиль на месте аварии. Теперь ему грозят штрафы сразу за несколько правонарушений.
— За то, что он покинул место ДТП, его могут лишить прав на срок от одного года до полутора лет или вовсе отправить под административный арест на срок до пятнадцати суток. Также его оштрафовали на 800 рублей за езду без прав, а за то, что выехал на встречную полосу ему придется раскошелиться на 5 тысяч рублей, — сообщили в