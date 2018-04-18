Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Агата Муцениеце о съемках с Прилучным: «Стало как-то не по себе»
Поехали! Все автомобили Юрия Гагарина
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына
Еврокомиссия поддержала вступление двух стран в ЕС
Алену Свиридову в Японии укусил олень
В ООН рассказали о действиях США в Сирии Угрозы Вашингтона в адрес Сирии могут привести мир к очень тяжелым и печальным последствиям
Американская «разведка боем» ПВО Сирии потерпела крах - СМИ
Названа причина неудачи при перехвате ракет в САР
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Названа символическая сборная сезона в АПЛ по версии футболистов
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
Аглая Тарасова забыла надеть юбку на премьеру фильма
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
14:06 (мск), источник: Комсомольская правда

Лихач на «Тойоте Камри» устроил двойное ДТП в Иркутске и сбежал с места аварии

Нарушитель еще успел наброситься с кулаками на других автомобилистов.

Иркутские полицейские задержали злостного нарушителя правил дорожного движения, который вечером, 8 апреля устроил двойное ДТП на улице Баррикад. Тогда 21-летний владелец «Тойоты Камри», у которого даже не было водительских прав, выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Короллу». Лихач тут же попытался скрыться, но не смог, так как неумело выворачивая руль, протаранил еще и «Ситроен С4».

Но на этом нарушитель не успокоился. Он вышел из машины и набросился с кулаками на других участников ДТП, не признавая своей вины, а затем сбежал вместе со своими пассажирами, не дожидаясь сотрудников ГИБДД, бросив автомобиль на месте аварии. Теперь ему грозят штрафы сразу за несколько правонарушений.

— За то, что он покинул место ДТП, его могут лишить прав на срок от одного года до полутора лет или вовсе отправить под административный арест на срок до пятнадцати суток. Также его оштрафовали на 800 рублей за езду без прав, а за то, что выехал на встречную полосу ему придется раскошелиться на 5 тысяч рублей, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Все новости региона
 В российском футболе вдруг сняли всю верхушку судейского корпуса
Ричард Гир тайно женился на своей подруге Алехандре Сильве
ОЗХО не смогла найти страну происхождения яда по делу Скрипалей
Назван самый бедный регион России
Мужчина спас раненую птицу и пожалел об этом
Первые велогонщицы Саудовской Аравии: так началась эмансипация
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Эксперты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В каких странах есть недвижимость у чиновников и депутатов
Выплачивать страховку будут только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость стремительно дорожает
В России хотят ввести ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь