Лихач на «Тойоте Камри» устроил двойное ДТП в Иркутске и сбежал с места аварии

Иркутские полицейские задержали злостного нарушителя правил дорожного движения, который вечером, 8 апреля устроил двойное ДТП на улице Баррикад. Тогда 21-летний владелец «Тойоты Камри», у которого даже не было водительских прав, выехал на встречную полосу, где врезался в «Тойоту Короллу». Лихач тут же попытался скрыться, но не смог, так как неумело выворачивая руль, протаранил еще и «Ситроен С4».

Но на этом нарушитель не успокоился. Он вышел из машины и набросился с кулаками на других участников ДТП, не признавая своей вины, а затем сбежал вместе со своими пассажирами, не дожидаясь сотрудников ГИБДД, бросив автомобиль на месте аварии. Теперь ему грозят штрафы сразу за несколько правонарушений.