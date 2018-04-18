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12:45 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в Новосибирской области

Один из поездов перевернулся, повреждены мачты электропередач, об этом сообщили спасатели Аварийно-спасательной службы НСО в соцсети «Вконтакте».

Два грузовых поезда сошли с рельсов в Новосибирской области, сообщили спасатели АСС НСО в соцсети «ВКонтакте».

Авария на железнодорожных путях произошла 18 апреля в 15:30 на станции Евсино Искитимского района. В последний вагон стоящего поезда въехал другой состав. В результате столкновения один из поездов перевернулся.

«По предварительной информации с рельс сошло несколько вагонов грузового состава», — пояснили в МЧС.

Среди работников станции и жителей поселка жертв нет.

На месте происшествия работают 23 спасателя и 8 единиц техники.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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