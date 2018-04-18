Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в Новосибирской области

Два грузовых поезда сошли с рельсов в Новосибирской области, сообщили спасатели АСС НСО в соцсети «ВКонтакте».

Авария на железнодорожных путях произошла 18 апреля в 15:30 на станции Евсино Искитимского района. В последний вагон стоящего поезда въехал другой состав. В результате столкновения один из поездов перевернулся.

«По предварительной информации с рельс сошло несколько вагонов грузового состава», — пояснили в МЧС.