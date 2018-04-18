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15:06 (мск), источник: Nur.kz

Водитель автобуса умер во время замены колеса в Астане

На остановочном пункте «Бейбитшилик» проспекта Богенбай батыр в направлении рынка «Шанхай», во время замены переднего колеса автобуса марки Hyundai County маршрута № 120 скончался водитель МТС. Причина смерти неизвестна.

В Астане по неизвестным причинам скончался водитель автобусного маршрута. Мужчина умер во время замены колеса, сообщает Sputnik Казахстан. Как сообщает пресс-служба ТОО «Астана LRT», смерть мужчины наступила 18 апреля в 8:30 утра.

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«На автобусной остановке “Бейбитшилик” на проспекте Богенбай батыр, во время замены переднего колеса автобуса марки Hyundai County маршрута № 120, скончался водитель МТС. Смерть наступила по неизвестным причинам», — сообщили представители транспортной компании.

Также отмечается, что 54-летний водитель автобуса, имеющий 10-летний стаж работы, перед выездом на смену прошел полный медицинский осмотр.

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