Водитель автобуса умер во время замены колеса в Астане

В Астане по неизвестным причинам скончался водитель автобусного маршрута. Мужчина умер во время замены колеса, сообщает Sputnik Казахстан. Как сообщает пресс-служба ТОО «Астана LRT», смерть мужчины наступила 18 апреля в 8:30 утра.

Читайте также Автобус сбил насмерть женщину в Алматы

«На автобусной остановке “Бейбитшилик” на проспекте Богенбай батыр, во время замены переднего колеса автобуса марки Hyundai County маршрута № 120, скончался водитель МТС. Смерть наступила по неизвестным причинам», — сообщили представители транспортной компании.