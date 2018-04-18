В Перми мужчина украл 90-килограммовую деревянную скульптуру себе на дачу
Стоимость похищенной двухметровой статуи составляет 21 тысячу рублей.
Стоимость похищенной двухметровой статуи составляет 21 тысячу рублей.
В Перми полиция задержала 45-летнего жителя Полазны, который подозревается в краже деревянной скульптуры.
Как рассказали в краевом ГУ МВД, в отдел полиции № 4 обратился мужчина 1958 года рождения с заявлением о краже. Он сообщил, что рано утром с придомовой территории на улице Соликамской неизвестный тайно похитил двухметровую деревянную скульптуру. Материальный ущерб он оценил в 21 тысячу рублей.
Сотрудники
Вскоре оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался безработный житель Полазны. На его приусадебном участке полицейские обнаружили украденную скульптуру. Злоумышленника доставили в отдел полиции.
По факту кражи возбудили уголовное дело, следствие продолжается.