В Перми мужчина украл 90-килограммовую деревянную скульптуру себе на дачу

В Перми полиция задержала 45-летнего жителя Полазны, который подозревается в краже деревянной скульптуры.

Как рассказали в краевом ГУ МВД, в отдел полиции № 4 обратился мужчина 1958 года рождения с заявлением о краже. Он сообщил, что рано утром с придомовой территории на улице Соликамской неизвестный тайно похитил двухметровую деревянную скульптуру. Материальный ущерб он оценил в 21 тысячу рублей.

Сотрудники следственно-оперативной группы, прибывшие на место преступления, выяснили, что злоумышленник приехал к дому на машине, погрузил в неё 90-килограммовую скульптуру и скрылся.

Вскоре оперативники вышли на подозреваемого. Им оказался безработный житель Полазны. На его приусадебном участке полицейские обнаружили украденную скульптуру. Злоумышленника доставили в отдел полиции.