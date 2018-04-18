26-летнего калининградца задержали за шесть квартирных краж

Источник: Комсомольская правда

В марте мужчина проник в квартиру на улице Нарвской, и похитил из прихожей сумку с документами, ключами и банковскими картами, а также кожаную куртку. В апреле подозреваемый похожим образом совершил хищения из квартир на улицах Фермора, Ефремова и Маточкина. Всего по версии полиции, он совершил не менее шести квартирных краж.

— Во всех случаях хозяева забывали запирать замки на входных дверях, чем похититель и пользовался. Похититель не только забирал кошельки с деньгами, но и совершал покупки при помощи похищенных банковских карт, с поддержкой бесконтактного способа оплаты, — рассказали в полиции.