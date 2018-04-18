Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лера Кудрявцева устроила сына на НТВ
В России построили тягач «Вощина-1»
Двухлетняя дочь Игоря Николаева растет копией отца
Еврокомиссия поддержала вступление двух стран в ЕС
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Кедми рассказал о страхе США и Англии перед ответом РФ в Сирии
Асад сделал заявление после удара США
Что будет, если «закончились права»
У депутатов появился новый довод против тонировки
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Названа символическая сборная сезона в АПЛ по версии футболистов
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
Аглая Тарасова забыла надеть юбку на премьеру фильма
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Москве выставлено на продажу жилье известного фигуриста
Подвалы домов откроют для бездомных животных
Фоторепортажи
16США совместно с Великобританией и Францией начали операцию против Сирии
8Первый зарубежный визит Блистательного товарища
14:21 (мск), источник: Volga News

В Самаре возбудили уголовное дело о доведении до самоубийства инженера

В Самаре самоубийство, датированное ноябрем 2014 г., неожиданно легло в основу уголовного дела, возбужденного в 2018 году.

11 ноября 2014 г. на обочине Московского шоссе недалеко от АЗС в собственном автомобиле застрелился 38-летний главный инженер одной из самарских фирм.

17 апреля 2018 г. в региональном Следственном комитете возбудили уголовное дело по ст. 110 УК РФ «Доведение до самоубийства».

По данным источника в правоохранительных органах, сделали это по настоянию родственников погибшего, которые до сих пор не верят в то, что мужчина мог принять такое решение. Следователям предстоит выяснить, был ли в этой истории какой-то криминальный след.

Все новости региона
Какие улицы Самары закроют на время ЧМ-2018 и как получить пропуск на авто
ОЗХО не смогла найти страну происхождения яда по делу Скрипалей
Назван самый бедный регион России
Мужчина спас раненую птицу и пожалел об этом
Первые велогонщицы Саудовской Аравии: так началась эмансипация
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Эксперты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
5 главных правил бюджетного ремонта
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
5 интерьеров из фильмов, которые нам запомнились
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь