В Самаре 25 человек тушили перекрытия в доме на пр. Мальцева
В среду, 18 апреля, в 5:14, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Мальцева в Советском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
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В среду, 18 апреля, в 5:14, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Мальцева в Советском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.
На месте происшествия горело потолочное перекрытие в доме на площади 20 кв. м. 25 пожарных с помощью шести спецмашин полностью ликвидировали возгорание в 5:53.
Данных о пострадавших нет. Причины пожара и ущерб от него устанавливаются.