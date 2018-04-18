В Самаре 25 человек тушили перекрытия в доме на пр. Мальцева

В Самаре 25 человек тушили перекрытия в доме на пр. Мальцева

В среду, 18 апреля, в 5:14, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на пр. Мальцева в Советском районе, сообщают в ГУ МЧС России по Самарской области.