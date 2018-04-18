Убивший в ДТП трех друзей нижегородец отправился в колонию на 3,5 года
Было доказано, что в момент аварии мужчина был пьян.
Было доказано, что в момент аварии мужчина был пьян.
Убивший в ДТП трех друзей нижегородец отправился в
Смертельная авария произошла 9 октября 2017 года на улице Горной в облцентре: водитель «ВАЗ 21140» на скорости более чем 90 км/ч потерял управление, выехал на обочину и врезался в гараж.
Двое пассажиров умерли на месте аварии, третий — спустя несколько месяцев в больнице. Выжил только водитель. Как позже установит экспертиза, он сел за руль пьяным.
«Нижегородец ранее не судим, вину признал полностью, на иждивении имеет двоих малолетних детей, полностью возместил материальный ущерб и моральный вред», — уточнили в прокуратуре.