США рассказали о возрождении ИГ в Сирии

«В некоторых областях к западу от реки Ефрат, которые контролируются сирийскими властями, отмечено возрождение, или даже возвращение ячеек “Исламского государства”», — сказал полковник.
По словам Диллона, ранее считалось, что 98 процентов территории Сирии освобождено от террористов. Однако в последнее время ситуация ухудшилась, и сейчас можно говорить о 90 процентах неподконтрольной ИГ территории страны.
Как пишет издание, ранее о такой цифре говорил генерал Джозеф Вотел, глава командования вооружённых сил США на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп сообщал о почти полном разгроме группировки в Сирии и скором завершении военной кампании.
Трамп также заявлял о скором завершении выполнения всех задач по борьбе с «Исламским государством» в марте.
До этого Сирию от ИГ уже «освобождали» Россия и Иран. В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует». Месяцем ранее о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке также говорил президент Ирана Хасан Рухани.