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20:09 (мск), источник: Lenta.Ru

США рассказали о возрождении ИГ в Сирии

В Сирии выросла активность ячеек террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России). Об этом сообщил представитель возглавляемой США коалиции по борьбе с ИГ Райан Диллон, пишет Washington Examiner.

Источник: Reuters

«В некоторых областях к западу от реки Ефрат, которые контролируются сирийскими властями, отмечено возрождение, или даже возвращение ячеек “Исламского государства”», — сказал полковник.

По словам Диллона, ранее считалось, что 98 процентов территории Сирии освобождено от террористов. Однако в последнее время ситуация ухудшилась, и сейчас можно говорить о 90 процентах неподконтрольной ИГ территории страны.

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Как пишет издание, ранее о такой цифре говорил генерал Джозеф Вотел, глава командования вооружённых сил США на Ближнем Востоке. Президент США Дональд Трамп сообщал о почти полном разгроме группировки в Сирии и скором завершении военной кампании.

Трамп также заявлял о скором завершении выполнения всех задач по борьбе с «Исламским государством» в марте.

До этого Сирию от ИГ уже «освобождали» Россия и Иран. В декабре 2017 года начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов констатировал, что «на сегодняшний день территории, подконтрольной ИГ, в Сирии не существует». Месяцем ранее о полном разгроме ИГ в Сирии и Ираке также говорил президент Ирана Хасан Рухани.

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