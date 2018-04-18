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13:22 (мск), источник: ИА Башинформ

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка прокомментировала нападение на школу в Стерлитамаке

УФА, 18 апр 2018. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова призвала учителей изучать деструктивный контент в интернете для профилактики совершения преступлений среди несовершеннолетних, сообщает ТАСС.

Источник: Башинформ

«Педагоги не знали названий деструктивных групп, контента и так далее, — поделилась Анна Кузнецова своими впечатлениями от общения с большим количеством учителей. — Безусловно, необходимо настаивать, чтобы эта пробельность была заполнена», — сказала она в среду в ходе заседания общественного совета при уполномоченном.

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По предварительным данным СК РФ, 17-летний ученик коррекционного класса общеобразовательной школы № 1 города Стерлитамака зашел в кабинет информатики, где находились его одноклассники, и имеющимся при себе ножом порезал руку одной из учениц, а также нанес ножевое ранение учителю. По информации СК, он разлил горючее вещество, поджег его, а затем сам нанес себе ножевое ранение. Еще одна ученица, испугавшись, выпрыгнула со второго этажа. Госпитализированы сам подросток и трое пострадавших.

Комментируя нападение подростка на одноклассниц и учителя в Башкирии, детский омбудсмен напомнила, что ранее уже выступала с предложением разработать новые рекомендации для классных руководителей с учетом такого рода событий.

Анна Кузнецова также информировала о том, что восстановить работу школы, где произошло ЧП, планируется с 19 апреля.

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