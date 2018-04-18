Трое сотрудников вагонного депо украли деталей на 8 миллионов рублей в Тайшете

Начальник, бригадир и старший мастер вагонного ремонтного депо из Тайшета, всего за один год успели разбогатеть, наворовав деталей вагонов на 8 миллионов рублей. Все похищенные детали они использовали для ремонта вагонов другого предприятия по заниженной стоимости, за организацию которого начальник вагонного ремонтного депо получил от представителя той фирмы взятку в 850 тысяч рублей.

Все трое сообщников были признаны виновными по таким статьям как: «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и «Коммерческий подкуп». А на днях они услышали окончательный приговор суда.