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17:08 (мск), источник: Комсомольская правда

Трое сотрудников вагонного депо украли деталей на 8 миллионов рублей в Тайшете

На днях они услышали приговор суда.

Начальник, бригадир и старший мастер вагонного ремонтного депо из Тайшета, всего за один год успели разбогатеть, наворовав деталей вагонов на 8 миллионов рублей. Все похищенные детали они использовали для ремонта вагонов другого предприятия по заниженной стоимости, за организацию которого начальник вагонного ремонтного депо получил от представителя той фирмы взятку в 850 тысяч рублей.

Все трое сообщников были признаны виновными по таким статьям как: «Кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору в крупном размере» и «Коммерческий подкуп». А на днях они услышали окончательный приговор суда.

— Начальнику вагонного ремонтного депо назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком в 4 года. Кроме того он заплатит штраф в 2 миллиона 300 тысяч рублей. Бригадира вагоносборочного производственного участка и старшего мастера производственного участка приговорили к 5 и 4 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком в 4 года и штрафом в 100 тысяч рублей каждому, — сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского СУ СК на транспорте.

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