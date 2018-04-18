Под Волгоградом задержали участника ночной потасовки на Набережной

Напомним, инцидент произошел в воскресенье, 15 апреля, в 4:40 утра. От одного из караоке-клубов на Центральной набережной в больницу с тяжелой черепно-мозговой травмой.

Оперативники установили, что травмы мужчина получил в ходе драки с неизвестными посетителями заведения. Один из них несколько раз ударил потерпевшего, после чего скрылся с места происшествия, а несчастный остался лежать на асфальте. Очевидцы вызвали к месту происшествия полицию и «скорую помощь». Медики забрали пострадавшего в больницу.

В тот же день личность подозреваемого была установлена. А спустя два дня он был задержан в Городищенском районе Волгоградской области.