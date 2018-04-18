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14:31 (мск), источник: Volga News

В связи с «заминированием» больницы им. Семашко возбудили уголовное дело

После проверки в Самаре возбудили очередное уголовное дело о телефонном терроризме. Его фигуранткой стала девушка, которая называет себя санитаркой больницы им. Семашко.

Напомним, по версии следствия, 25-летняя девушка 13 апреля из хулиганских побуждений позвонила на номер приемного отделения больницы им. Семашко и сообщила, что в здании бомба. Никакой взрывчатки в итоге не нашли, а вот предполагаемую виновницу переполоха вычислили быстро.

17 апреля было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 207 УК РФ «Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве», которая предусматривает штрафа (200−500 тыс. рублей), ограничение свободы или принудительные работы.

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