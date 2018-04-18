В связи с «заминированием» больницы им. Семашко возбудили уголовное дело

Напомним, по версии следствия, 25-летняя девушка 13 апреля из хулиганских побуждений позвонила на номер приемного отделения больницы им. Семашко и сообщила, что в здании бомба. Никакой взрывчатки в итоге не нашли, а вот предполагаемую виновницу переполоха вычислили быстро.