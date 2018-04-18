Водитель маршрутки с битой напал на челябинца
В социальной сети 17 апреля разместили видео, в котором водитель маршрутки с битой набросился на мужчину в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на группу «Подслушано ЧМЗ».
В социальной сети 17 апреля разместили видео, в котором водитель маршрутки с битой набросился на мужчину в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на группу «Подслушано ЧМЗ».
Судя по записи, конфликт произошел между водителем маршрутки и пассажиром в Металлургическом районе. Очевидцы сообщили, что номер маршрутного такси — 72.
Нападающий был вооружен битой, его оппонент прикрывал лицо руками, рядом находились еще несколько мужчин. Вскоре появились полицейские машины.
Причины конфликта неизвестны. Подробности происшествия устанавливаются.