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14:12 (мск), источник: ГТРК "Южный Урал"

Водитель маршрутки с битой напал на челябинца

В социальной сети 17 апреля разместили видео, в котором водитель маршрутки с битой набросился на мужчину в Челябинске, сообщает корреспондент ГТРК «Южный Урал» со ссылкой на группу «Подслушано ЧМЗ».

Судя по записи, конфликт произошел между водителем маршрутки и пассажиром в Металлургическом районе. Очевидцы сообщили, что номер маршрутного такси — 72.

Нападающий был вооружен битой, его оппонент прикрывал лицо руками, рядом находились еще несколько мужчин. Вскоре появились полицейские машины.

Причины конфликта неизвестны. Подробности происшествия устанавливаются.

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