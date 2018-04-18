Пять гектаров леса незаконно вырубили в Башкирии на берегу реки

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту крупной незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Надзорное ведомство установило, что компания арендовала в Стерлитамакском лесничестве 15 гектаров леса на берегу реке Урюк. Участок предназначался для строительства гидротехнических сооружений.

Используя землю не по назначению, на участке незаконно вырубили 5 гектаров леса. Ущерб превысил 700 тысяч рублей.