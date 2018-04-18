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14:46 (мск), источник: АиФ Уфа

Пять гектаров леса незаконно вырубили в Башкирии на берегу реки

Возбуждено уголовное дело.

В Башкирии возбудили уголовное дело по факту крупной незаконной вырубки деревьев. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Надзорное ведомство установило, что компания арендовала в Стерлитамакском лесничестве 15 гектаров леса на берегу реке Урюк. Участок предназначался для строительства гидротехнических сооружений.

Используя землю не по назначению, на участке незаконно вырубили 5 гектаров леса. Ущерб превысил 700 тысяч рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

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