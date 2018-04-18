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14:05 (мск), источник: ИА REGNUM

Движение на первой линии метро Петербурга частично парализовано

Закрыта станция метро «Владимирская».

В Петербургском метрополитене закрыта станция «Владимирская» на первой (красной) линии. Закрытие станции произошло 18 апреля в 13:06 «по техническим причинам», сообщили в пресс-службе метро.

Во время загрузки произошла ошибка.

Из-за этого пришлось сначала увеличить интервал, а затем прекратить сквозное движение на первой линии. В настоящее время движение осуществляется на изолированных друг от друга участках «Площадь Ленина — Девяткино» и «Проспект Ветеранов» — «Нарвская».

Как сообщают в соцсетях пассажиры подземки, в 13:00 на станции «Балтийская» на той же первой линии «выгнали всех из поезда после этого пошла информация через громкоговоритель об увеличенном интервале движения поездов, поезда стоят в тоннелях».

«На Технологическом институте также стоит состав»; «Стоим в тоннеле между «Владимирской» и (станцией Площадь) восстания с 12.40 где-то»; «Стоит вся красная ветка, закрыт переход с «Сенной» на «Спасскую», — делятся горожане своими переживаниями.

«Стоим в тоннеле перед восстания. Прошел мужик в форме рабочего. Буркнул «поломка на путях. очень серьезная», — пишет пользователь под ником «Ольга Сафонова».

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