Движение на первой линии метро Петербурга частично парализовано
Закрыта станция метро «Владимирская».
Закрыта станция метро «Владимирская».
В Петербургском метрополитене закрыта станция «Владимирская» на первой (красной) линии. Закрытие станции произошло 18 апреля в 13:06 «по техническим причинам», сообщили в
Как сообщают в соцсетях пассажиры подземки, в 13:00 на станции «Балтийская» на той же первой линии «выгнали всех из поезда после этого пошла информация через громкоговоритель об увеличенном интервале движения поездов, поезда стоят в тоннелях».
«На Технологическом институте также стоит состав»; «Стоим в тоннеле между «Владимирской» и (станцией Площадь) восстания с 12.40 где-то»; «Стоит вся красная ветка, закрыт переход с «Сенной» на «Спасскую», — делятся горожане своими переживаниями.
«Стоим в тоннеле перед восстания. Прошел мужик в форме рабочего. Буркнул «поломка на путях. очень серьезная», — пишет пользователь под ником «Ольга Сафонова».