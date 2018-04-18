Полиция взяла под охрану подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе
Уфа. 18 апреля.
Уфа. 18 апреля.
«Учитывая, что среди пострадавших и человек, совершивший нападение, он, естественно, находится под круглосуточным наблюдением сотрудников МВД», — сказал Ф. Ганиев.
По его данным, состояние всех пациентов, в том числе нападавшего, оценивается как средней тяжести, «их жизни ничего не угрожает».
В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег.
После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.
В результате трое подростков и учитель госпитализированы.
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.