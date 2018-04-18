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14:40 (мск), источник: Интерфакс

Полиция взяла под охрану подростка, устроившего поножовщину в башкирской школе

Уфа. 18 апреля. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Подросток, устроивший поножовщину и поджог в школе в Стерлитамаке (Башкирия), находится в больнице под охраной полиции, сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» заместитель главного врача по медицинской части городской клинической больницы N1 Фанур Ганиев в среду.

Источник: РИА "Новости"

«Учитывая, что среди пострадавших и человек, совершивший нападение, он, естественно, находится под круглосуточным наблюдением сотрудников МВД», — сказал Ф. Ганиев.

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По его данным, состояние всех пациентов, в том числе нападавшего, оценивается как средней тяжести, «их жизни ничего не угрожает».

В среду утром 17-летний ученик коррекционного класса школы N1 города Стерлитамака во время урока информатики напал с ножом на одноклассницу и учителя, ранил самого себя, затем разлил бензин и поджег.

После того, как сработала пожарная сигнализация, ученица одного из классов, испугавшись, выпрыгнула из окна второго этажа.

В результате трое подростков и учитель госпитализированы.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

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