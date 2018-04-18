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14:37 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Организатор «цыганской» перестрелки проведет в колонии больше 5 лет

Приговор оставлен в силе.

Свердловский областной суд не стал менять меру наказания 25-летнему Руслану Оглы — одному из зачинщиков «цыганской» перестрелки. Мужчина проведет в колонии строгого режима 5 лет и 4 месяца.

«На приговор принесено апелляционное представление прокурором, сторона защиты, осужденный и потерпевшие приговор не обжаловали. Сегодня Свердловский областной суд по итогам рассмотрения апелляционной жалобы и апелляционного представления прокурора оставил приговор Руслану Оглы в силе», — сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции.

Ленинский райсуд Екатеринбурга вынес приговор Руслану Оглы в январе 2018 года. Он признан виновным в склонении к участию в массовых беспорядках. Стоит отметить, что гособвинение просило для Оглы 4 года колонии.

Процесс по делу остальных участников перестрелки стартовал 21 февраля. На скамье подсудимых — 19 человек в возрасте от 14 до 45 лет. В зависимости от роли каждого они обвиняются в организации, участии в массовых беспорядках или вовлечении в них несовершеннолетнего.

Кровавая бойня в частном секторе на улице Депутатской произошла 3 сентября 2016 года. 25 вооруженных мужчин приехали к дому бизнесмена Олега Шишова. Предприниматель стал отстреливаться, на помощь ему пришли братья Дутовы. Причиной разборок стал бытовой конфликт. В перестрелке были убиты два человека, еще 11 пострадали.

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