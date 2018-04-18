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14:34 (мск), источник: Комсомольская правда

Сибиряк скрывается с пятилетним сыном от бывшей супруги

В марте мужчина был замечен в Чите, его оштрафовали за нарушение на дороге.

Новосибирец с пятилетним сыном скрывается на просторах страны от бывшей супруги и судебных приставов.

Еще 27 января 2015 года Октябрьский районный суд Новосибирска решил, что ребенок будет жить с матерью, но мужчина с этим не согласился и с тех пор постоянно меняет место жительства. Более того, он заявляет, что исключить мать из процесса воспитания он решил сразу же после рождения мальчика.

— Со слов мамы мальчика, последний раз она видела сына в 2013 году. Женщина фактически оказалась лишенной права на участие в воспитании сына. Женщина опасается, что ребенку угрожает опасность, — рассказывают в пресс-службе областного управления Федеральной службы судебных приставов.

В розыске мальчика и его отца принимают участие полицейские. По их данным, недавно мужчина находился в Чите. В марте на трассе «Улан-Удэ — Чита» его оштрафовали за нарушение правил дорожного движения.

Если вам что-либо известно о местонахождение мальчика и его отца, судебные приставы просят позвонить по телефонам: 8 (383) 241−07−07, 8−913−012−29−38.

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