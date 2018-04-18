В Каслинском районе отмечена вспышка менингита

Очередной случай заболеванием менингококковой инфекцией зарегистрирован в Каслинском районе Челябинской области. Об этом «АиФ-Челябинск» сообщили в управлении Роспотребнадзора по Челябинской области.

Согласно данным статистики — это первый случай зарегистрированной инфекции на территории Каслинского района в этом году. Еще три случая заболевания были зарегистрированы в 2017 году. Подобных вспышек заболевания в муниципалитете не наблюдалось на протяжении 13 лет.

Читайте также Еще один класс в Челябинске закрыт на карантин по менингиту

В связи с опасной эпидемиологической обстановкой главный санитарный врач Челябинской области А. Семенов поручил главе администрации собрать специальную комиссию и провести профилактические мероприятия в районе.

«В срок до 01.07.2018 года организовать и провести на территории Каслинского муниципального района вакцинацию против менингококковой инфекции по эпидемическим показаниям детей в возрасте с 1 года до 8 лет включительно, учащихся первых двух курсов ГБПОУ Каслинского промышленно-гуманитарного техникума, а также воспитанников детских социальных учреждений с 1 года до 17 лет включительно», — пояснили в Роспотребнадзоре.

На долю Каслинского района пришлось 22% от всех случаев менингококковой инфекции в Челябинской области в прошлом году. В 2018 году в Каслинском районе зарегистрирован еще 1 случай генерализованной формы менингококковой инфекции у ребенка, показатель составил 3,07 на 100 тысяч населения.