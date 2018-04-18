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14:56 (мск), источник: ЕАН

В Прикамье сход вагонов с рельсов обернулся уголовным делом

По факту схода с рельсов 20 вагонов грузового поезда на станции Мулянка в Прикамье возбуждено уголовное дело.

Виновные будут отвечать по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Об этом сообщает пресс-служба Уральского следственного управления на транспорте СКР.

Как сообщалось ранее, инцидент произошел 17 марта в 4:40. В результате схода вагонов было повреждено около 285 м железнодорожного полотна. Ущерб превысил 5 млн рублей.

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