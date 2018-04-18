В Прикамье сход вагонов с рельсов обернулся уголовным делом
По факту схода с рельсов 20 вагонов грузового поезда на станции Мулянка в Прикамье возбуждено уголовное дело.
По факту схода с рельсов 20 вагонов грузового поезда на станции Мулянка в Прикамье возбуждено уголовное дело.
Виновные будут отвечать по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Об этом сообщает
Как сообщалось ранее, инцидент произошел 17 марта в 4:40. В результате схода вагонов было повреждено около 285 м железнодорожного полотна. Ущерб превысил 5 млн рублей.