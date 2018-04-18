В Воронеже серийный грабитель в записке похвалил владельца сейфа, который не смог взломать
Профессиональный вор совершил около 10 преступлений, прежде чем его поймали.
Профессиональный вор совершил около 10 преступлений, прежде чем его поймали.
В Воронеже серийный грабитель впервые за долгое время не справился с сейфом и оставил его владельцу похвальную записку. Вскоре мужчина оказался пойманным, а теперь предстанет и перед судом. Об этом сегодня, 18 апреля, рассказали в
По версии следствия, на счету у уже неоднократно судимого 36-летнего горожанина 10 преступлений. Осенью 2017 года он вышел из тюрьмы и буквально через месяц вернулся к привычной «работе».
С ноября по декабрь он обокрал несколько офисов, расположенных в разных районах Воронежа. Везде действовал одинаково — залезал в помещение через окно, быстро находил сейфы и вскрывал их с помощью подручных средств. Как отмечают правоохранители, мужчина очень крепкий и сильный, поэтому проделывал всё без особого труда и очень тихо.
Когда вора
На сегодняшний день расследование по уголовному делу против серийного грабителя завершено. Все материалы направлены в суд. Мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы.