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19:09 (мск), источник: Вести - Воронеж

В Воронеже серийный грабитель в записке похвалил владельца сейфа, который не смог взломать

Профессиональный вор совершил около 10 преступлений, прежде чем его поймали.

В Воронеже серийный грабитель впервые за долгое время не справился с сейфом и оставил его владельцу похвальную записку. Вскоре мужчина оказался пойманным, а теперь предстанет и перед судом. Об этом сегодня, 18 апреля, рассказали в пресс-службе облпрокуратуры.

По версии следствия, на счету у уже неоднократно судимого 36-летнего горожанина 10 преступлений. Осенью 2017 года он вышел из тюрьмы и буквально через месяц вернулся к привычной «работе».

С ноября по декабрь он обокрал несколько офисов, расположенных в разных районах Воронежа. Везде действовал одинаково — залезал в помещение через окно, быстро находил сейфы и вскрывал их с помощью подручных средств. Как отмечают правоохранители, мужчина очень крепкий и сильный, поэтому проделывал всё без особого труда и очень тихо.

Когда вора всё-таки поймали, он рассказал полицейским, что при всём мастерстве, один из сейфов, на которые он покушался — ему всё-таки взломать не удалось. И, покидая место преступления, он даже оставил владельцам тайника похвальную записку с «экспертной оценкой»: «Хороший сейф».

На сегодняшний день расследование по уголовному делу против серийного грабителя завершено. Все материалы направлены в суд. Мужчине грозит наказание до шести лет лишения свободы.

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