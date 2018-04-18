Водитель пассажирского автобуса в Нижнем Новгороде умер за рулем

Источник: РИА Новости

Столкновение автобуса ЛИАЗ и грузового автомобиля Scania с прицепом произошло в среду около 6 часов утра.

«По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо, он не справился с управлением. При столкновении водитель получил смертельное ранение. Но имеются показания свидетелей, что он умер еще до аварии. Люди видели, что он обмяк в кресле еще до ДТП — скорее всего, стало плохо с сердцем», — рассказал Михайлушкин.

Он сообщил, что больше при столкновении никто не пострадал — ни пассажиры автобуса, ни водитель грузовика.

«Водителя автобуса перед выходом на рейс осматривал врач. Если бы он не счел его здоровым, тот бы на маршрут не вышел. Тем не менее, мужчине было 63 года, стаж вождения более 40 лет. Человек опытный, но уже немолодой. Возраст, возможно, и сыграл свою роль», — добавил представитель ГИБДД.