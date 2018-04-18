Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: 95-летний Этуш собирается покинуть Россию вместе с женой
Что будет, если «закончились права»
Двухлетняя дочь Игоря Николаева растет копией отца
Женщину затянуло в иллюминатор в самолете, летевшем из Нью-Йорка
Холли Берри поделилась упражнениями для точеной фигуры
Запад забил автогол. Россияне откажутся от импортных товаров Укрепление курсов валют может изменить предпочтения российских потребителей
Как Федор Добронравов изменился после инсульта
Российский «Панцирь» отбил атаку США
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Штрафы для водителей: «вафли» как новая опасность
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ
Названа символическая сборная сезона в АПЛ по версии футболистов
Алену Свиридову в Японии укусил олень
Амаль Клуни пришла на вечеринку в красном кружевном корсете
Англичанка отстегнула нос во время прямого эфира на ТВ
5 ошибок мышления, которые отравляют вам жизнь
В Бельгии появились картины на домах. Это очень красиво
Море разрушает дома на востоке Англии (видео)
Фоторепортажи
8Торговый центр «Зимняя вишня» после пожара
8Российская техника на выставке «ArmHiTec-2018»
14:25 (мск), источник: РИА Новости

Водитель пассажирского автобуса в Нижнем Новгороде умер за рулем

НИЖНИЙ НОВГОРОД 18 апр — РИА Новости. Пассажирский автобус врезался в грузовик на улице Циолковского в Нижнем Новгороде, водитель автобуса умер за несколько секунд до столкновения, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД по Нижегородской области Игорь Михайлушкин.

Источник: РИА Новости

Столкновение автобуса ЛИАЗ и грузового автомобиля Scania с прицепом произошло в среду около 6 часов утра.

«По предварительной информации, водителю автобуса стало плохо, он не справился с управлением. При столкновении водитель получил смертельное ранение. Но имеются показания свидетелей, что он умер еще до аварии. Люди видели, что он обмяк в кресле еще до ДТП — скорее всего, стало плохо с сердцем», — рассказал Михайлушкин.

Он сообщил, что больше при столкновении никто не пострадал — ни пассажиры автобуса, ни водитель грузовика.

«Водителя автобуса перед выходом на рейс осматривал врач. Если бы он не счел его здоровым, тот бы на маршрут не вышел. Тем не менее, мужчине было 63 года, стаж вождения более 40 лет. Человек опытный, но уже немолодой. Возраст, возможно, и сыграл свою роль», — добавил представитель ГИБДД.

По его словам, сейчас по факту ДТП проводится проверка. «Мы ждем результатов медицинской экспертизы — была ли это смерть по естественным причинам, либо в результате аварии», — подчеркнул Михайлушкин.

Все новости региона
 Водитель пассажирского автобуса в Нижнем Новгороде умер за рулем
Глава Нижегородской области поручил добиться льгот для ЗМЗ
ОЗХО не смогла найти страну происхождения яда по делу Скрипалей
Назван самый бедный регион России
Мужчина спас раненую птицу и пожалел об этом
Ссудный день. Как Россия избавляется от гособлигаций США
Суд раскрыл секрет главного трюка Копперфильда
Эксперты рассказали, как отличить сыр от сырного продукта
Мужчина во Франции получил третье лицо (фото)
Спорт
Черчесов: Россия попробует составить конкуренцию Германии на ЧМ Главный тренер сборной России Станислав Черчесов на германо-российском футбольном вечере в посольстве Германии в преддверии ЧМ-2018 поделился ожиданиями от мундиаля
Авто
Внимание, опасность! На дороги выехали «подснежники» (видео) Будьте бдительны: весной на улицы выкатывают водители, не сидевшие за рулем с осени. И это большая проблема для остальных
Hi-Tech
Аккаунт в крымском мессенджере «Диалог М» взломали за три минуты «Диалог М» был взломан сразу после запуска.
Кино
Олег Меньшиков о Козловском: «Есть люди, рожденные быть первыми» Данила Козловский стал героем первого выпуска шоу Меньшикова
Недвижимость
В России введут ограничение на регистрацию в квартирах и домах
Подвалы жилых домов откроют для прохода бездомных кошек и собак
Страховые выплаты планируют делать только при полной потере жилья
5 городов, где недвижимость дорожает быстрее всего
Леди
В тренде: как сделать актуальными любимые (старые) джинсы Не важно, купила ли ты джинсы сегодня или 10 лет назад, потому что эти волшебные брюки легко впишутся в самые популярные тренды весны
Дети
Кристина Орбакайте вступилась за старшего сына Певица считает резкие высказывания Никиты обоснованными.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь